Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τόνισε στη διάρκεια επίσκεψής του στη Νορβηγία, ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν.

Όπως δήλωσε «αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας. Η Γερμανία δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού και δεν θέλουμε να γίνει».

Ο Μερτς -για τους ίδιους λόγους όπως εξήγησε- είπε πως η Γερμανία δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συνοδεία και προστασία πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ άσκησε κριτική και στις από ΗΠΑ δηλώσεις περί άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Πραγματικά θα ήθελα να μάθω τα αληθινά κίνητρα πίσω από την απόφαση αυτή της Ουάσιγκτον», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό Καγκελάριο, πριν από λίγες ημέρες υπήρξε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G-7 στην οποία οι έξι εξέφρασαν προς τον Πρόεδρο Τραμπ την αντίθεσή τους στην απόφασή του να προχωρήσει σε χαλάρωση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Αυτή τη στιγμή είναι παντελώς λάθος για οποιονδήποτε λόγο να χαλαρώσουμε τις κυρώσεις προς την Ρωσία, γιατί η Ρωσία δεν δείχνει καμιά διάθεση για διαπραγματεύσεις που θα τερματίσουν τον πόλεμο», είπε ο Καγκελάριος.

Την παρούσα στιγμή, πρόσθεσε, υπάρχει πρόβλημα τιμών και όχι ποσότητας στην αγορά, «αφού έχουμε ανοίξει τα στρατηγικά αποθέματα. Θα ήθελα πραγματικά -επανέλαβε-να γνωρίζω τα κίνητρα που έκαναν την αμερικανική διοίκηση να λάβει την απόφαση αυτή».

Με τις δηλώσεις Μερτς συμφώνησε και ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο των αραβικών κρατών είναι πολύ μικρή και φθάνει μόλις το 6%. Κύριοι προμηθευτές της ΕΕ είναι οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και το Καζακστάν.



Πηγή: ΚΥΠΕ