H ιρανική ηγεσία κρύβεται σε υπόγεια», τόνισε ο Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο. Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ ανέφερε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος.

Υπογράμμισε ακόμα πως την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν: «Θα καταστραφούν όλες οι ιρανικές αμυντικές βιομηχανίες».

Αναφορικά με την έρευνα για την επίθεση σε ιρανικό σχολείο θηλέων, ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν διορίσει αξιωματικό εκτός της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για να την ολοκληρώσει.

Το Reuters είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η τρέχουσα εσωτερική στρατιωτική έρευνα των ΗΠΑ δείχνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανώς υπεύθυνες για την επίθεση στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν.

«Η έρευνα της διοίκησης θα διαρκέσει όσο χρειαστεί για να εξετάσει όλα τα ζητήματα γύρω από το περιστατικό. Ο αξιωματικός που διεξάγει την έρευνα είναι εκτός της CENTCOM», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Πηγή: kathimerini.gr