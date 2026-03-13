Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στήριξη προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στις 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την επιστολή πρόσκλησης που απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προς τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ένωσης. Έχει προσκληθεί επίσης ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες ενώ παρέμβαση θα κάνει και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην επιστολή του ο κ. Κόστα επισημαίνει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη συνέπειες και για την Ευρώπη. «Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί παγκόσμια αστάθεια και οι αρνητικές συνέπειές της γίνονται ήδη αισθητές στην Ευρώπη», αναφέρει, προαναγγέλλοντας συζήτηση των ηγετών για την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για την ευρωπαϊκή απάντηση στις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Όπως σημειώνει, στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν τις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. «Πρέπει από κοινού να εντοπίσουμε τα εργαλεία που χρειάζεται να κινητοποιήσουμε ώστε να διασφαλίσουμε μια έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση που θα προστατεύει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, ενώ ταυτόχρονα θα εργαζόμαστε για αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή», τονίζει.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει στο επίκεντρο τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας. Οι συζητήσεις των ηγετών, όπως αναφέρει, θα μεταφραστούν σε μια νέα ατζέντα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με συγκεκριμένα μέτρα και φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα. «Ο συνολικός στόχος αυτής της ατζέντας είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, να βελτιώσει τη στρατηγική μας αυτονομία και να ενισχύσει τα θεμέλια του κοινωνικού μας μοντέλου», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα συμβάλει στην ευημερία των πολιτών και θα καταστήσει την Ένωση πιο ανθεκτική σε μελλοντικές κρίσεις.

Κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις θα έχει και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Όπως σημειώνει ο Αντόνιο Κόστα, το νέο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό budget θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων της Ένωσης. «Θα ήθελα να συζητήσουμε τη συμβολή του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στην ατζέντα ανταγωνιστικότητας, καθώς θα είναι το κύριο εργαλείο που διαθέτουμε για κοινή στρατηγική δράση», αναφέρει, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για «μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με το πώς οι φιλοδοξίες μας μπορούν να συνοδευτούν από το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης».

Η σύνοδος θα ξεκινήσει με παρέμβαση του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα ενημερώσει τους ηγέτες για την κατάσταση στο μέτωπο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζει ότι η Ένωση θα επαναβεβαιώσει τη στήριξή της προς το Κίεβο. «Θα επαναβεβαιώσουμε τη σταθερή στήριξή μας προς την Ουκρανία καθώς συνεχίζει να αμύνεται απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και να επιδιώκει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία παραμένει απαραίτητη μέχρι να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν επίσης την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο, καθώς και στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, προκειμένου να συζητηθεί η διεθνής κατάσταση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τους εταίρους της, στην υπεράσπιση της πολυμέρειας.

Στην επιστολή του ο κ. Κόστα υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. «Το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε την Ευρώπη της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής της διάστασης», επισημαίνει, χαρακτηρίζοντας την άμυνα βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Παράλληλα, οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό της προόδου στον τομέα της μετανάστευσης, θέμα που, όπως αναφέρει, «παραμένει πολιτική προτεραιότητα για όλους», ενώ η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής ατζέντας για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με την καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο συνόδου κορυφής της ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση, οικονομική ανάλυση θα παρουσιάσουν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκφράζει τέλος στην επιστολή προς τους ηγέτες την πρόθεσή του οι εργασίες της συνόδου να ολοκληρωθούν μέσα σε μία ημέρα, «εφόσον το επιτρέψουν οι συζητήσεις», όπως επιδιώκει συνήθως ο ίδιος, αποφεύγοντας την τεχνική δουλειά επί των συμπερασμάτων σε επίπεδο ηγετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ