Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, προκαλώντας θύματα «σε ορισμένες ζώνες».

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας --χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό-- ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».

Εξάλλου, ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

