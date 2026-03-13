Η ένοπλη οργάνωση Άσχαμπ αλ Καφ («οι άνθρωποι του σπηλαίου»), η οποία πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι βάζει στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή», μετά την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και άλλων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας στην περιοχή του Κόλπου.

«Ανακοινώνουμε από απόψε ότι όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή» θα υποστούν «επιθέσεις μας», τόνισε η ιρακινή ένοπλη οργάνωση μέσω Telegram, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν στο εξής σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν στην οποία σταθμεύουν γάλλοι στρατιωτικοί.

Δεν ανέλαβε πάντως άμεσα την ευθύνη για την επίθεση η οποία σκότωσε υπαξιωματικό και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον πέντε στρατιωτικούς της Γαλλίας χθες Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP