Το κουφάρι ενός ρωσικού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που είχε δεχτεί επίθεση στις αρχές του μήνα στα ανοιχτά της Λιβύης, πλέει ακυβέρνητο μεταξύ της Μάλτας και του νησιού Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βαλέτα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι διέπραξε «τρομοκρατική επίθεση» στο πλοίο M.T. Arctic Metagaz, το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο. Τα 30 μέλη του πληρώματος σώθηκαν.

Οι λιμενικές αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν τη νύχτα της 3ης προς την 4η Μαρτίου ότι στο πλοίο σημειώθηκαν εκρήξεις και ακολούθησε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στα βόρεια της Σύρτης.

Όμως, οι αντίστοιχες αρχές της Μάλτας προειδοποίησαν χθες και σήμερα τους ναυτιλλομένους στην περιοχή ότι το πλοίο δεν έχει βυθιστεί τελείως αλλά πλέει «εκτός ελέγχου». Με βάση τις συντεταγμένες GPS που έδωσε η Βαλέτα, το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σήμερα σε διεθνή ύδατα, μεταξύ της Μάλτας και της Λαμπεντούζας ενώ χθες ήταν εγγύτερα στη Μάλτα.

Τα παραπλέοντα σκάφη καλούνται να τηρούν απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το κουφάρι του M.T. Arctic Metagaz.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει την επίθεση, μια σπάνια επιτυχία της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού πλοίου που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά παράλια.

Στο M.T. Arctic Metagaz είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ανήκε στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» των γερασμένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλον τον κόσμο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ