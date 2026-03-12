Σε κώμα βρίσκεται ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτζάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η βρετανική Sun, κάνοντας λόγο για «ηγέτη – φάντασμα». Να σημειωθεί ότι το πρώτο μήνυμα που έστειλε πριν λίγο ο Μοζτάμπα, ήταν γραπτό και μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, χωρίς να εμφανιστεί ο ίδιος.

Όπως ισχυρίζεται η Sun, πηγές από το Ιράν της ανέφεραν ότι ο 56χρονος γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε τουλάχιστον ένα πόδι και έχει επίσης υποστεί σοβαρή βλάβη στο στομάχι ή στο συκώτι.

Δεν ήταν σαφές αν τραυματίστηκε την ίδια ημέρα που πέθανε ο 86χρονος πατέρας του – στις 28 Φεβρουαρίου- αναφέρει η εφημερίδα, που σημειώνει πάντως πως «οι λεπτομερείς αποκαλύψεις της πηγής μας είναι αδύνατο να επαληθευτούν υπό το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο του Ιράν, αλλά ο τραυματισμός του έχει ήδη επιβεβαιωθεί» κάνοντας αναφορά στην παραδοχή από το καθεστώς ότι ο Μοζτάμπα έχει τραυματιστεί στα πόδια, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Το ρεπορτάζ της Sun αναφέρει κατά λέξη:

«Αυτή τη στιγμή ο Μοζτζάμπα βρίσκεται υπό εντατική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη, ενώ το τμήμα που νοσηλεύεται έχει αποκλειστεί υπό τεράστια μέτρα ασφαλείας.

Η πηγή – που ζήτησε να μην κατονομαστεί – κατάφερε να αποφύγει το σχεδόν ολοκληρωτικό μπλακ άουτ του διαδικτύου στο Ιράν για να στείλει μηνύματα σε εξόριστο αντιφρονούντα με έδρα το Λονδίνο.

Δεν είναι γιατρός, αλλά γνωρίζει μέλη της ομάδας αντιμετώπισης τραυμάτων του νοσοκομείου που του είπαν ότι ο Μοτζτζάμπα βρίσκεται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση υπό τη φροντίδα του Μοχάμαντ Ρεζά Ζαφαργκτζανί.

Ο Ζαφαργκτζανί είναι υπουργός Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν αλλά και ένας από τους κορυφαίους χειρουργούς τραύματος της χώρας.

Η πηγή της Sun ανέφερε στο μήνυμά του: “Ένα ή δύο από τα πόδια του έχουν κοπεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχει επίσης υποστεί ρήξη. Προφανώς βρίσκεται σε κώμα”.

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο Μοτζτζάμα δεν γνωρίζει καθόλου τις εξελίξεις στον πόλεμο, τους θανάτους μελών της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου και του γιου του, ακόμη και την ίδια του την εκλογή ως Ανώτατου Ηγέτη.

Αλλά η κρατική τηλεόραση αναφέρεται πλέον ανοιχτά στον σιωπηλό διάδοχο του εκλιπόντος αγιατολάχ ως «Τζάνμπαζ του Ραμαζανιού» – τραυματισμένο βετεράνο πολέμου».

Πηγή: Η Ναυτεμπορική