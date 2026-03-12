Η «κρυφή επιρροή» του Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανόν να βοηθά το Ιράν να ανταποκριθεί στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι drones που συνδέονται με το Ιράν χτύπησαν μια βάση στο Ιράκ όπου βρίσκονται ορισμένοι βρετανικοί στρατιώτες.

Οι Βρετανοί στρατιώτες δεν τραυματίστηκαν από την επίθεση με τα drones.

Ωστόσο, ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων εναντίον στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «έχουν τα χαρακτηριστικά» του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμό τους εναντίον της Ουκρανίας.

Αυτό περιλαμβάνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χρησιμοποιεί τα drones του.



