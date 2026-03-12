Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας κατηγόρησε σήμερα την Ελλάδα για παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος νησιών του ανατολικού Αιγαίου και προειδοποίησε ότι λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα». Παράλληλα, ανακοίνωσε ενίσχυση στρατιωτικών δυνατοτήτων στα Κατεχόμενα της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ενέργειες που, όπως αναφέρει, στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Κατηγορίες προς την Ελλάδα για παραβίαση συνθηκών

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Άγκυρα, ο σύμβουλος Τύπου και εκπρόσωπος του υπουργείου, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με πρόσφατες ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο. Το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι ορισμένα νησιά έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης, βάσει διεθνών συνθηκών.

Στη δήλωση, στην οποία επισημάνθηκε ότι τα συγκεκριμένα νησιά Λήμνος και Κάρπαθος πρέπει να διέπονται από αποστρατικοποιημένο καθεστώς και ότι αυτό το καθεστώς αποτελεί βασικό όρο των συνθηκών της Λωζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947, αναφέρθηκαν τα εξής:

«Η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος συνιστά θεμελιώδη παραβίαση και οι προσπάθειες αυτές δεν φέρουν ως αποτέλεσμα τη νομική μονομερή κατάργηση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος. Το θέμα αυτό έχει επισημανθεί και από την ανώτατη ηγεσία της χώρας μας. Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, κατά παράβαση των νομίμως συνηφθεισών συνθηκών, συνιστούν παραβίαση του δικαίου και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και συμμαχίας μας».

Απαράδεκτες οι κινήσεις της Ελλάδας

Το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι τέτοιες κινήσεις είναι «απαράδεκτες» μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως «η ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, εν μέσω των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφάλειας στην περιοχή μας, είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων που βιώνει η περιοχή μας και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Επιφύλαξη άσκησης δικαιώματος «εγγυήσεων» στην Κύπρο

Απαντώντας σε ερωτήσεις για μέτρα που έλαβε η Άγκυρα για την ασφάλεια των Κατεχομένων, το τουρκικό υπουργείο επιβεβαίωσε την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων στην περιοχή, επικαλούμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η ανάπτυξη αεροπορικών και αντιαεροπορικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα αποσκοπεί στην αύξηση της αποτρεπτικής ισχύος και στην ενίσχυση της άμυνας έναντι πιθανών απειλών που συνδέονται με την περιφερειακή αστάθεια.

«Η ασφάλεια της ΤΔΒΚ και η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο έχουν στρατηγική σημασία για την Τουρκία και η στάση μας σε αυτό το θέμα είναι σαφής και αμετάβλητη».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν έχουν στόχο την ενίσχυση της άμυνας και της δυνατότητας ταχείας αντίδρασης.

«Μετά την απειλή πυραύλων και drones που προέκυψε από τις συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ-Ισραήλ και του Ιράν, οι αεροπορικές και αερο-αμυντικές δυνάμεις, που αναπτύξαμε στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης, στην υποστήριξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε πιθανές απειλές».

Προειδοποίηση για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων

Το τουρκικό υπουργείο επανέλαβε ότι η Άγκυρα αποτελεί εγγυήτρια δύναμη για την Κύπρο και προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει ενέργειες που θεωρεί ότι στρέφονται κατά των Τουρκοκυπρίων.

Στη δήλωση υποστηρίζεται επίσης ότι η Τουρκία ενεργεί με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας σε όλο το νησί και ότι τα μέτρα που λαμβάνει είναι «νόμιμα» και αποσκοπούν στη διατήρηση της ισορροπίας της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

«Αυτά τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνουμε θα συμβάλουν στην ασφάλεια όχι μόνο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, αλλά και ολόκληρου του νησιού. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο. Σε ένα περιβάλλον όπου ορισμένες χώρες, που δεν είναι εγγυήτριες, αποστέλλουν στρατιωτικά μέσα στο νησί της Κύπρου και στην ανατολική Μεσόγειο, τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία είναι απολύτως νόμιμα, ορθά και ανταποκρίνονται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση ασφάλειας. Είμαστε αρκετοί για την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η Τουρκία ενεργεί με μια νοοτροπία που δεν αυξάνει την ένταση στην περιοχή, αλλά προστατεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι και δική μας ασφάλεια. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε καμία εχθρική στάση και τετελεσμένα γεγονότα, που στοχεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και τις εξουσίες που μας παρέχει αυτή η εγγύηση».