Η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του προγράμματος του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ, υποστηρίζοντας ότι το έργο χρησιμοποιείται πολιτικά, ενώ παραμένουν σοβαρά τεχνικά και πολιτικά εμπόδια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας παρουσιάζεται ως επιτυχία από την κυβέρνηση, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, κυρίως στο ζήτημα των κινητήρων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αδυναμία εξασφάλισης κινητήρων από τις ΗΠΑ, γεγονός που –σύμφωνα με το δημοσίευμα– εμποδίζει την επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα: «Οι ΗΠΑ δεν παρείχαν τους κινητήρες, το ζήτημα δεν μπόρεσε να επιλυθεί».

Παράλληλα σημειώνει ότι: «Κάνουμε επίδειξη του ΚΑΑΝ, αλλά δεν μπορούμε να το πετάξουμε».

Μετά την απόφαση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αγοράσει τους S-400 από τη Ρωσία, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος και κατασκεύαζε εξαρτήματα, ενώ αντιμετώπισε και περιορισμούς από τις ΗΠΑ στον τομέα της αεροδιαστημικής συνεργασίας.

Το τρίτο πρωτότυπο του εγχώριου μαχητικού ΚΑΑΝ, γνωστό ως P2, παρουσιάστηκε τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, φέρει μόνο τον αμερικανικής κατασκευής κινητήρα GE 129-F110, ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για τα πρωτότυπα αεροσκάφη.

Καθυστερήσεις και αναμονή για τουρκικό κινητήρα

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στο πρόγραμμα δοκιμών, καθώς και την αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα.

Έξι μήνες έχουν περάσει από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στο μπλοκάρισμα του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τους κινητήρες του ΚΑΑΝ, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Τα πρωτότυπα αεροσκάφη παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το πρώτο πρωτότυπο θα πραγματοποιούσε πτήση το 2025, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Πλέον αναφέρεται ότι το πρωτότυπο P2 αναμένεται να πετάξει στις αρχές του 2026.

Το γερμανικό αεροπορικό περιοδικό Flug Revue ανέφερε ότι, καθώς οι κινητήρες για το ΚΑΑΝ δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν από τις ΗΠΑ, αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα μελλοντικά μοντέλα του ΚΑΑΝ προβλέπεται να εξοπλιστούν με τον εγχώριας ανάπτυξης κινητήρα TF35000, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη, χωρίς να είναι σαφές πότε θα είναι έτοιμος για χρήση.

Η υπόθεση των S-400 και οι συνέπειες για την τουρκική αεροπορία

Η Σοζτζού συνδέει άμεσα την κατάσταση με την αγορά των ρωσικών S-400, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις για την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό εμπάργκο συνεχίζεται ακόμη και εν μέσω των εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Τα συστήματα S-400 που αγοράστηκαν από τη Ρωσία δεν μπορούν ούτε να επιστραφούν ούτε να μεταπωληθούν σε άλλη χώρα.

Εκτιμάται επίσης ότι το γεγονός πως τα συστήματα S-400 που προμηθεύτηκε η Τουρκία παραμένουν ουσιαστικά ανενεργά έχει αποδυναμώσει την επιχειρησιακή ισχύ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.