Για ένα ακόμη «αποτρόπαιο έγκλημα κατά του άμαχου πληθυσμού» της Ρωσίας και μια «συνειδητά σχεδιασμένη τρομοκρατική επίθεση» καταγγέλλει η Μόσχα «το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου», όπως το χαρακτηρίζει, σε οργισμένη ανακοίνωσή του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στην οποία καταδικάζει τη χθεσινή πυραυλική επίθεση στη ρωσική πόλη Μπριανσκ, που στοίχισε τη ζωή σε 7 πολίτες και τραυμάτισε 42, εκ των οποίων οι 29 νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Κατά τον κυβερνήτη της Περιφέρειας Αλεξάντρ Μπογκομάζ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με επτά βρετανικούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow σε μια πολυσύχναστη επιχειρηματική γειτονιά του διαμερίσματος Σοβιέτσκι του Μπριανσκ, κοντά στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μηχανικών και Τεχνολογίας της πόλης, σε πολυκατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καταστήματα εστίασης και καταστήματα παιδικών ειδών.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος περιγράφεται ως «αρχηγός του καθεστώτος του Κιέβου», ήδη «έδωσε δημοσίως αναφορά στα αφεντικά του για τη βάρβαρη αυτή πράξη, αποκαλώντας την "επιτυχημένη επιχείρηση" των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ευχαριστώντας κυνικά τη στρατιωτική διοίκηση για την υλοποίησή της».

«Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η χρήση δυτικών όπλων υψηλής τεχνολογίας είναι αδύνατη χωρίς την άμεση συμμετοχή ξένων ειδικών, που εξασφαλίζουν τη λειτουργία και τη στόχευσή τους, καθώς και χωρίς την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών από μεμονωμένες χώρες του ΝΑΤΟ», αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Υποστηρίζει ότι «οι δυτικοί καθοδηγητές του Κιέβου φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες αυτού του χτυπήματος, που προκάλεσε θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού».

Με ειδική ανακοίνωσή της η ρωσική Πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγορεί μάλιστα ευθέως τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ότι διαβίβασαν τις σχετικές πληροφορίες για τη στοχοθέτηση του πυραυλικού συστήματος.

Κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, «επιδιώκοντας να καθιερωθεί ως ο άτυπος ηγέτης των ευρωπαϊκών "γερακιών" στο ουκρανικό πεδίο και ένας ακλόνητος αντίπαλος της Ρωσίας, η Βρετανία έχει ξεπεράσει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και είναι έτοιμη χρησιμοποιώντας τις μαριονέτες της να μεταφέρει τη σύγκρουση σε ένα θεμελιωδώς νέο επίπεδο όσον αφορά τις καταστροφές και τα ανθρώπινα θύματα».

Το ρωσικό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι «η χρήση βρετανικών οπλικών συστημάτων πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένων πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών στο τριμερές σχήμα Ρωσία-ΗΠΑ-Ουκρανία για τη διευθέτηση της ουκρανικής κρίση» και εκτιμά ότι «ο στόχος του Λονδίνου και άλλων δυτικών πρωτευουσών είναι προφανής: να ακυρώσουν την ειρηνευτική διαδικασία και να πετύχουν κλιμάκωση των εχθροπραξιών μέσω μιας μεγάλης κλίμακας προβοκάτσιας με απώλειες αμάχων».

Κατά τη ρωσική διπλωματία «η τακτική δεν είναι καινούρια και χρησιμοποιείται από τους χορηγούς του καθεστώτος του Κιέβου κάθε φορά που διακρίνεται μια πραγματική προοπτική διευθέτησης».

«Δεν είναι τυχαία και η χρονική σύμπτωση αυτής της επίθεσης με τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον, στα οποία εκφράζεται η ελπίδα ότι έχει έρθει ένα "σημείο καμπής" στις διαπραγματεύσεις για την ουκρανική διευθέτηση και η επίτευξη ειρήνης είναι απολύτως ρεαλιστική», εκτιμά το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Καλεί τους διεθνείς οργανισμούς και πρωτίστως τον ΟΗΕ, «η ηγεσία του οποίου είναι ενημερωμένη για την κατάσταση, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα σχόλια», να αξιολογήσουν δεόντως την τελευταία αυτή επίθεση «του καθεστώτος του Κιέβου και την παραβίαση από εκείνο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

