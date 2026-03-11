Η Ισπανία τερμάτισε επίσημα τα καθήκοντα της πρέσβεώς της στο Ισραήλ, η οποία είχε ήδη ανακληθεί στη Μαδρίτη από τον Σεπτέμβριο του 2025 εν μέσω έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα στην επίσημη Εφημερίδα.

Εάν η ισπανική κυβέρνηση επιλέξει να εκπροσωπηθεί εκ νέου στο Ισραήλ από νέα ή νέο πρεσβευτή, θα πρέπει πρώτα να διορίσει νέο διπλωμάτη στη θέση αυτή. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά του στις ισραηλινές αρχές.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές προς την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τα αντίποινα που εξαπολύθηκαν κατά της Λωρίδας της Γάζας σε απάντηση της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο σοσιαλιστικής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει επίσης εκφράσει με ισχυρό τρόπο τις τελευταίες ημέρες την αντίθεσή του στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Ύστερα από πρόταση του υπουργείου Εξωτερικών…κατέληξα στην απόφαση να τερματίσω τα καθήκοντα της κυρίας Άνα Μαρία Σάλομον Πέρεθ ως πρεσβευτού της Ισπανίας στο Κράτος του Ισραήλ, ευχαριστώντας την για τις υπηρεσίες της», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ σε διάταγμα που υπογράφηκε με ημερομηνία Τρίτης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ισπανία είχε ανακαλέσει τη διπλωμάτη πίσω στην Μαδρίτη, όπου βρίσκεται έκτοτε, μετά από έντονη φραστική αντιπαράθεση με το Ισραήλ ύστερα από την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης νέων μέτρων με στόχο «τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είχε τότε χαρακτηρίσει τον Πέδρο Σάντσεθ ότι έχει «αντισημιτική» στάση και ότι είναι «ψεύτης» όταν ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε εκφράσει τον «θαυμασμό» τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό αγώνα Vuelta στην Ισπανία.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δεν έχει πλέον πρεσβευτή στην Ισπανία μετά την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την κυβέρνηση του Σάντσεθ το 2024.

Πηγή: ΕΡΤ