O Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κάνει σειρά δηλώσεων σχετικά με το επικείμενο τέλος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα πως «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στη χώρα, σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Λίγο αυτό και εκείνο... Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, προβλέποντας πως ο πόλεμος θα τερματιστεί «σύντομα», λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Μπροστά στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, που απειλεί την παγκόσμια οικονομία και τον καταστροφικό πολιτικό αντίκτυπο μιας παρατεταμένης σύρραξης στο εσωτερικό του κόμματός του, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε απότομα τόνο τη Δευτέρα, δηλώνοντας πως ο πόλεμος θα είναι «μια εκδρομή σύντομης διάρκειας».

Ο Ρεπουμπλικανός, ηλικίας 79 ετών, έχει επίσης δηλώσεις επανειλημμένω πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων, που ο ίδιος είχε αναφέρει στην αρχή του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Όπως το συνηθίζει, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη επίσης σε δηλώσεις αντίθετες με την προοπτική ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου.

Τη Δευτέρα, απείλησε το Ιράν με «πολύ, πολύ σκληρά» πλήγματα και είπε: «Έχουμε αφήσει στην άκρη τους σημαντικότερους στόχους στην περίπτωση που τους χρειαστούμε αργότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters