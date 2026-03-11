Χιλιάδες Ιρανοί παρευρίσκονται σήμερα στις κηδείες των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC), των διοικητών του στρατού και άλλων που σκοτώθηκαν στις πρώτες ημέρες των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στην πλατεία Enghelab στην Τεχεράνη.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ενκέλαμπ στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, ακόμη και ενώ οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευαν την πόλη.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο υποστράτηγος Αμπντολαχίμ Μουσαβί, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς και ο υποστράτηγος Μοχάμαντ Πακπούρ, που ηγούνταν των Φρουρών της Επανάστασης.