Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια διαθρησκειακού δείπνου ιφτάρ στην Άγκυρα.

«Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ισλαμοφοβία απειλεί ανοιχτά τόσο τον λαό μας όσο και την κουλτούρα της συνύπαρξης», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν έχουμε καμία ανοχή απέναντι σε σκοτεινές δομές όπως το ISIS, που βομβαρδίζουν αδιακρίτως τζαμιά, εκκλησίες και συναγωγές και δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό ακόμη και προς τους χώρους λατρείας».

«Όπως η ισλαμοφοβία αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έτσι και ο αντισημιτισμός είναι επίσης έγκλημα. Πρόκειται για ένα κακό που δεν μπορεί να θεωρηθεί λογικό ή νόμιμο», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν έχει ταυτόχρονα αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα με τη Χαμάς.



