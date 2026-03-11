Ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα στα βραχέα κύματα, που μεταδίδει σειρές αριθμών στα περσικά, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην κοινότητα των ραδιοερασιτεχνών όσο και σε αναλυτές πληροφοριών, καθώς εμφανίστηκε λίγες ώρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων, η μετάδοση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου 12 ώρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν. Σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ακούγεται η φωνή ενός άνδρα να απαγγέλλει σειρές φαινομενικά τυχαίων αριθμών στα περσικά, ενώ η εκφώνηση διακόπτεται από τη λέξη «tavajjoh» (προσοχή) που επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

Το φαινόμενο θυμίζει τις λεγόμενες “numbers stations”, έναν τρόπο μετάδοσης κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για την επικοινωνία με κατασκόπους στο εξωτερικό.





Random Numbers, Persian Code: A Mysterious Signal Transfixes Radio Sleuths -- And Intelligence Experts



The mysterious Persian-language transmission began about 12 hours after the start of the US-Israeli bombing campaign against Iran. It was jammed five days later. Is it a coded… pic.twitter.com/TuEdNUJLfZ — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 10, 2026





Παρεμβολές στο σήμα

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν, από τις 4 Μαρτίου, το σήμα άρχισε να δέχεται έντονες ηλεκτρονικές παρεμβολές, γνωστές ως “bubble jamming”, που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κατανόηση των αριθμών.

Οι μεταδόσεις φέρεται να μετακινήθηκαν σε άλλη συχνότητα βραχέων κυμάτων, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια ότι πρόκειται για ενεργή αντιπαράθεση μεταξύ δύο πλευρών που προσπαθούν να επικοινωνήσουν ή να εμποδίσουν την επικοινωνία.



Πού εντοπίζεται ο πομπός

Ομάδα ερευνητών που παρακολουθεί τέτοιου είδους σήματα εκτιμά ότι ο πομπός βρίσκεται σε περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, που πιθανότατα περιλαμβάνει:

βόρεια Ιταλία

Ελβετία

δυτική Γερμανία

ανατολική Γαλλία

Βέλγιο ή Ολλανδία.

Οι αναλυτές έχουν ονομάσει τη συγκεκριμένη μετάδοση V32, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη νέα “numbers station” που εντοπίζεται εδώ και αρκετά χρόνια.





🇮🇱🇮🇷 BREAKING: The mysterious Farsi numbers station on 7910 kHz has NOT broadcast as scheduled – instead, the frequency is being jammed, quite possibly by the Iranians! pic.twitter.com/X5eq9eyDY0 — NEET INTEL (@neetintel) March 5, 2026

Σενάρια για κατασκοπευτική επιχείρηση

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αρκετοί αναλυτές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η μετάδοση να αποτελεί κωδικοποιημένη επικοινωνία προς δίκτυα πληροφοριών στο Ιράν.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι ότι η μετάδοση θα μπορούσε να προέρχεται από:

τις Ηνωμένες Πολιτείες,

το Ισραήλ,

ή άλλη περιφερειακή δύναμη.

Άλλοι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ψυχολογική επιχείρηση (psychological operation) στο πλαίσιο του πολέμου πληροφοριών που συνοδεύει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η εμφάνιση του μυστηριώδους σήματος, σε συνδυασμό με τις παρεμβολές που ακολούθησαν, ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγεται και ένας έντονος πόλεμος πληροφοριών και μυστικών επικοινωνιών.