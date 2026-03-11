Βίντεο του δικτύου AJ+ (Al Jazeera) επιχειρεί να εξηγήσει πώς η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης που συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, αποδίδοντας τον ρόλο του νησιού κυρίως στη βρετανική αποικιακή κληρονομιά και στη λειτουργία των στρατιωτικών βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το AJ+ υποστηρίζει ότι η εμπλοκή της Κύπρου ως στόχος, συνδέεται άμεσα με την παρουσία των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια. Όπως σημειώνεςται, οι βάσεις αυτές διατηρήθηκαν στο νησί το 1960, όταν η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη βρετανική αποικιακή διοίκηση, ως μέρος της συμφωνίας ανεξαρτησίας.

Παρότι βρίσκονται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο, οι περιοχές των βάσεων θεωρούνται ακόμη βρετανικό έδαφος. Το βίντεο σημειώνει ότι επί δεκαετίες χρησιμοποιούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτικές επιχειρήσεις και συλλογή πληροφοριών στη Μέση Ανατολή.

Ιστορικά παραδείγματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν τη χρήση των βάσεων για παρακολούθηση σοβιετικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθώς και τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, με αποστολές πληροφοριών και ανάπτυξη στρατευμάτων.

Το AJ+ αναφέρεται επίσης στη χρήση των βάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες πτήσεις παρακολούθησης πάνω από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς και υποστήριξη επιχειρήσεων σταθερότητας στην περιοχή, θέση που επαναλαμβάνεται και σε σχέση με την τρέχουσα κρίση με το Ιράν.

Το βίντεο καταλήγει θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο πρώην ή υφιστάμενες βρετανικές αποικίες —όπως και τα νησιά Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, όπου βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία— ενδέχεται να εμπλακούν σε ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις.



