Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδεχομένως να έχει τοποθετήσει στο Στενό του Χορμούζ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη πως αν δεν το κάνει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς στρατιωτικές συνέπειες.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Χορμούζ – και δεν έχουμε αναφορές ότι το έκαναν – θέλουμε να τις απομακρύνουν ΑΜΕΣΩΣ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες, και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο. Αντιθέτως, εάν αφαιρέσουν όσες ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.