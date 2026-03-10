Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η κατάσταση γύρω από το Ιράν και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και την προστασία ανθρώπινων ζωών. Τόνισε ωστόσο ότι την ίδια στιγμή η χώρα του χρειάζεται ενίσχυση της αεράμυνάς της, εκφράζοντας την προσδοκία για στήριξη από τους διεθνείς εταίρους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τούρκος ομόλογός του ανέφερε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε τριμερές σχήμα, πρωτοβουλία που –όπως σημείωσε– το Κίεβο εκτιμά και ελπίζει να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη στήριξη της Τουρκίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και για την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας στο πλαίσιο της λεγόμενης «Coalition of the Willing». Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε μελλοντικές αποφάσεις για υποστήριξη του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.



