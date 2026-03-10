Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Vladimir Putin, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, με πιθανή διακοπή ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι δηλώσεις έγιναν σε σύσκεψη για την κατάσταση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 9 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Μόσχα είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι προσπάθειες αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή θα έθεταν υπό πίεση τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα, αυξάνοντας τις τιμές και περιορίζοντας τις προμήθειες. «Ακριβώς αυτό βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα», σημείωσε.





Κίνδυνος μπλοκαρίσματος στο Στενό του Ορμούζ

Ο Πούτιν τόνισε ότι η παραγωγή πετρελαίου που συνδέεται με τη ναυσιπλοΐα μέσω τα Στενά του Ορμούζ κινδυνεύει να σταματήσει πλήρως ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα.

Όπως ανέφερε, η παραγωγή έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται, ενώ οι αποθήκες στην περιοχή γεμίζουν με πετρέλαιο που δεν μπορεί να εξαχθεί ή μπορεί να εξαχθεί μόνο με μεγάλες δυσκολίες και υψηλό κόστος. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η πλήρης ανακατεύθυνση των εξαγωγών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής χωρίς τη χρήση του Ορμούζ είναι «μη ρεαλιστική», τουλάχιστον προς το παρόν.

Πίεση και στις αγορές φυσικού αερίου

Ανάλογη εικόνα, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, διαμορφώνεται και στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ η παραγωγική ικανότητα της περιοχής έχει περιοριστεί.

Η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων, είπε, ενδέχεται να χρειαστεί εβδομάδες ή και μήνες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη των ελλείψεων. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται ταχύτερα ακόμη και από τις τιμές του πετρελαίου.

«Αξιόπιστος προμηθευτής» η Ρωσία

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για την εξασφάλιση σταθερών ενεργειακών προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αποδείξει διαχρονικά την «αξιοπιστία και τη σταθερότητά» τους.

Η Ρωσία, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε χώρες που παραμένουν «αξιόπιστοι εταίροι», αναφέροντας μεταξύ άλλων κράτη της Ασίας αλλά και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει νέους περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων από τις 25 Απριλίου, με στόχο την πλήρη απαγόρευση έως το 2027.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η ρωσική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει εντολή να εξετάσει το ενδεχόμενο η Μόσχα να διακόψει η ίδια τις ενεργειακές προμήθειες προς την ευρωπαϊκή αγορά, αντί να περιμένει την πλήρη απαγόρευση από τις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες, εφόσον –όπως είπε– υπάρξουν σαφή σήματα για μακροπρόθεσμη και σταθερή ενεργειακή συνεργασία χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.