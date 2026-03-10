Οι Patriot έφτασαν στο Κιουρετζίκ από τη Γερμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNNTürk. Η απόφαση για την εγκατάσταση τους στο έδαφος της Τουρκίας ελήφθη μετά την πρώτη εκτόξευση του πυραύλου από το Ιράν, στις 4 Μαρτίου, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια των βάσεων Κιουρετζίκ και Ιντζιρλίκ, που έχουν παραχωρηθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNNTürk, οι Patriot στο Κιουρετζίκ ήρθαν από τη βάση Ramstein του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Πρόκειται για πιο αναβαθμισμένο μοντέλο από τους Patriot που βρίσκονται στο Ιντζιρλίκ — το μοντέλο Patriot PAC-3. Χαρακτηρίζονται ως το πιο προηγμένο αντιαεροπορικό σύστημα, ικανό να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το νέο σύστημα στο Κιουρετζίκ εντάσσεται στον ίδιο ευρύτερο μηχανισμό προστασίας του ΝΑΤΟ.

Πύραυλοι Patriot της Ισπανίας βρίσκονται στο Ιντζιρλίκ από το 2015. Οι πρώτες συστοιχίες έφτασαν το 1991, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου, και ανήκαν στην Ολλανδία. Όταν αποσύρθηκε από τη βάση η Ολλανδία έληξε, τότε τοποθετήθηκαν πύραυλοι της Ισπανίας εκεί.

Πεδίο κάλυψης

Το νέο σύστημα δεν θα προστατεύει μόνο τη βάση Κιουρετζίκ, αλλά θα καλύπτει τη γραμμή Ιντζιρλίκ–Κιουρετζίκ, εξασφαλίζοντας προστασία σε ολόκληρη τη νοτιο-ανατολική Τουρκία.

Και οι δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, σε διάστημα 5 ημερών, ανιχνεύθηκαν από τη βάση ραντάρ στο Κιουρετζίκ και καταστράφηκαν από αμερικανικά πολεμικά πλοία που διαθέτουν αντιβαλλιστικούς πυραύλους SM-3.

Οι Patriot στο Κιουρετζίκ, σύμφωνα με το CNNTürk, «εντάχθηκαν πλέον στο σύστημα προστασίας από βαλλιστικούς πυραύλους, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική ικανότητα της περιοχής».



