Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News πως είναι πιθανό να είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με το Ιράν.

Δήλωσε επίσης πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ότι τα αρχικά αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή» έχουν ξεπεράσει «κατά πολύ τις προσδοκίες».

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη» δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του προς τον αρχισυντάκτη διεθνών θεμάτων του Fox News, Trey Yingst.



Διαβάστε επίσης: ABC: Το Ιράν μπορεί να θέτει τρομοκρατικούς πυρήνες διεθνώς- Βρέθηκαν μηνύματα





Πηγή: skai.gr