Σοβαρές απώλειες στην οικογένεια του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο συγκρότημα κατοικιών του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία για τα θύματα της επίθεσης.





🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται η σύζυγος του Χαμενεΐ, Μανσουρέχ Χοτζαστέχ, η κόρη του Χόντα Χαμενεΐ, καθώς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, όπως ο γαμπρός του Μεσμπάχ Μπαγκερί Κανί και η νύφη του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται επίσης εγγόνια του Ιρανού ηγέτη, μεταξύ των οποίων η Ζάχρα Μοχαμαντί και ακόμη δύο ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Από την επίθεση επέζησε ο γιος του ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακυρήχθηκε νέος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.







