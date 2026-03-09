Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχοποίησης του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο Χαμενεΐ αποτελεί πλέον στόχο του Ισραήλ, ο Σάαρ απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να περιμένετε και θα δείτε», ενισχύοντας τα σενάρια για πιθανή κλιμάκωση των επιχειρήσεων εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

“You’ll have to wait and see.” Israeli Foreign Minister @gidonsaar tells me when asked whether Mojtaba Khamenei is now a target for Israel. pic.twitter.com/0sgcs8aoby — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) March 9, 2026

.

Διαβάστε επίσης: Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα ορίστηκε νέος ηγέτης του Ιράν (BINTEO)