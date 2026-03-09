Είκοσι τρία άτομα διασώθηκαν από πληρώματα ελικοπτέρων στο Οντάριο του Καναδά, μετά την κατάρρευση της παγοκρηπίδας στην οποία βρίσκονταν, με αποτέλεσμα η ομάδα να βρεθεί σε κομμάτι πάγου που επέπλεε στη λίμνη Χιούρον.

Η Αστυνομία της επαρχίας του Οντάριο ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διάσωση ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής (βράδυ στην Ελλάδα), αφού «οι άνεμοι και τα ρεύματα απομάκρυναν τον πάγο από την ακτή» κατά περίπου 2 χιλιόμετρα.

Στη διάσωση, αναφέρει το BBC, συμμετείχαν δύο ελικόπτερα που έκαναν πολλές πτήσεις για να περισυλλέξουν τους ανθρώπους από τον πάγο, ο οποίος συνέχιζε να σπάει στο Όουεν Σάουντ, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τορόντο.

Όλα αυτά έγιναν μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους.

Ένα μέλος της ομάδας είπε ότι συνειδητοποίησε ότι ο πάγος στον οποίο ψάρευε είχε αποκολληθεί από την ακτή μόνο όταν παρατήρησε ότι το GPS του έδειχνε ότι ήταν σε κίνηση.

Τα μέλη της ομάδας που διασώθηκαν περιέγραψαν τις αγωνιώδεις στιγμές, καθώς αρκετοί από αυτούς βυθίστηκαν εν μέρει στα κρύα νερά, ενώ αναζητούσαν τον παχύτερο πάγο στον πάγο ή στο στρώμα. Αποφάσισαν τότε να τρέξουν προς την ακτή, αλλά ο πάγος είχε ήδη αρχίσει να σπάει.

Κάποιοι άρχισαν να τηλεφωνούν με κλάματα στις οικογένειές τους. Τελικά «απλά κάθισαν όλοι μαζί και είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αρκετά μέλη της ομάδας υπέστησαν υποθερμία, αλλά όλοι αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Πηγή: Πρώτο Θέμα