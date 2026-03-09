Η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών «ανά πάσα στιγμή» αλλά η προσοχή των εταίρων της είναι προς το παρόν στραμμένη στη σύγκρουση στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί μια επικείμενη συνάντηση.

Ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση προς όφελός της και στοχεύει να μετατρέψει τα πλήγματα του Ιράν στους γείτονές του και στις αμερικανικές βάσεις σε «δεύτερο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ