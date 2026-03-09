Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι ο κόσμος «θα είναι πιο ασφαλής και καλύτερος όταν ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή».

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει μια αποστολή που στοχεύει «τον κορυφαίο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο - το καθεστώς του Ιράν».

Είπε ότι οι στόχοι της αποστολής είναι σαφείς και περιλαμβάνουν την καταστροφή «της ικανότητας αυτού του καθεστώτος να εκτοξεύει πυραύλους... την καταστροφή των εργοστασίων που κατασκευάζουν αυτούς τους πυραύλους και την καταστροφή του ναυτικού τους».

«Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου», δήλωσε. «Κάθε μέρα αυτό το καθεστώς στο Ιράν έχει λιγότερα πυραύλους, λιγότερους εκτοξευτές, τα εργοστάσιά του λειτουργούν λιγότερο και το ναυτικό του καταστρέφεται».





.@SecRubio: "Every single day this regime in Iran has less missiles, has less launchers, their factories work less, and their Navy is being eviscerated. And the world is going to be a safer and a better place when this mission is accomplished." pic.twitter.com/i1qPt0q3MC — Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 9, 2026

Διαβάστε επίσης: Μήνυμα Χέγκσεθ: Η επιχείρηση «Επική Οργή» ξεκινά τώρα - Tο Ιράν θα παραδοθεί





Πηγή: Πρώτο Θέμα