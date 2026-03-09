Η Τεχεράνη κατηγόρησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ιράν.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς βοήθησαν στην δημιουργία των συνθηκών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Αντί να επιμείνουν στο κράτος δικαίου, αντί να αντιταχθούν στον εκφοβισμό και στις υπερβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράσθηκαν και συμφώνησαν μαζί τους ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά την διάρκεια της συζήτησης για την επαναφορά των κυρώσεων και όλα αυτά μαζί ενθάρρυναν την αμερικανική και την σιωνιστική πλευρά να συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα», είπε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απέκλεισε επίσης την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός όσο διαρκεί η επίθεση και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

«Δεν υπάρχει λόγος για συνομιλίες για οτιδήποτε εκτός της άμυνας και των συντριπτικών απαντήσεων κατά των εχθρών», είπε ο Ισμαΐλ Μπαγάι πριν επαναλάβει ότι η Τεχεράνη δεν έχει να πολεμήσει πόλεμο με τους μουσουλάνους γείτονές του, αλλά πρέπει να βάλει στο στόχαστρο «υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους επιτιθέμενους» για την νόμιμη άμυνά του.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε ιρανική επίθεση κατά της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κύπρου κάνοντας λόγο για «επιθέσεις-προβοκάτσια».



Διαβάστε επίσης: Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ιράν: «Επιχειρήσεις προβοκάτσιας» οι επιθέσεις στην Κύπρο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ