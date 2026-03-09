Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε σήμερα τα στρατιωτικά του γυμνάσια στην Αρκτική, που πραγματοποιεί κάθε δύο χρόνια, δίνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των πολιτών στην υποστήριξη του στρατού, σε μια περίοδο μεγάλης έντασης γύρω από την περιοχή λόγω των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Τα γυμνάσια αυτά, με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία. Θα πραγματοποιηθούν από τις 9 ως τις 19 Μαρτίου και αποτελούν μέρος της αποστολής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας "Αρκτικός Φρουρός" (Arctic Sentry) που έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή και η οποία ξεκίνησε με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Φέτος περίπου 25.000 στρατιωτικοί από 14 χώρες -- ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Δανία-- θα πάρουν μέρος στα γυμνάσια, τα οποία θα διεξαχθούν κυρίως στη βόρεια Νορβηγία και τη Φινλανδία. Από την πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 4.000 στρατιωτικοί.

Η Νορβηγία έχει κηρύξει το 2026 χρονιά "πλήρους άμυνας", δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών θεσμών προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πολέμους και άλλες καταστροφές.





The Trans-Atlantic Bond: Rapid Deployment ✈️



Approximately 2,500 U.S. Marines 🇺🇸 are in Norway 🇳🇴 to integrate with Allies during exercise Cold Response 26.



U.S. Marines from 2nd Battalion, 6th Marine Regiment and 10th Marine Regiment, 2nd Marine Division, will participate in… pic.twitter.com/G1e2k8sfiW — NATO Allied Joint Force Command Norfolk - JFCNF (@JFCNorfolk) March 9, 2026

"Θέλουμε ο στρατός μας να κάνει τη δουλειά του, να υπερασπίζεται τη χώρα. Για να το κάνει αυτό βασιζόμαστε πλήρως στο γεγονός ότι οι περισσότερες πτυχές της κοινωνίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά", δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος Λαρς Λέρβικ, επικεφαλής του νορβηγικού στρατού.

"Αποτελεί επίσης ευκαιρία να δοκιμάσουμε συγκεκριμένα σε ποιους τομείς οι πολίτες μπορούν να στηρίξουν άμεσα τη στρατιωτική προσπάθεια, για παράδειγμα οι υπηρεσίες υγείας να αντιμετωπίζουν έναν υψηλότερο από τον συνηθισμένο αριθμό τραυματισμένων στρατιωτών, Νορβηγών ή από άλλες συμμαχικές δυνάμεις", πρόσθεσε ο ίδιος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ