Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει εισέλθει σε «νέα φάση», απορρίπτοντας τα σενάρια περί άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων με στόχο ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε μήνυμά του προς το CNNi την Κυριακή, ο αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προοπτική άμεσης λήξης της σύγκρουσης, παρά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο πόλεμος έχει εισέλθει σε νέα φάση και η επίθεση στις πετρελαϊκές και ενεργειακές αποθήκες του Ιράν θα αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε με περιφερειακά αντίποινα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές ως απάντηση, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

«Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έως ότου επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη θα είναι εκείνη που θα καθορίσει πότε θα τερματιστεί η σύγκρουση.

