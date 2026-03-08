Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «σκοτώνουν τον λαό μας, σκοτώνουν φοιτήτριες, γνωρίζετε ότι επιτίθενται σε νοσοκομεία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί για τον τερματισμό του περσινού πολέμου διάρκειας 12 ημερών, προσθέτοντας: «Και τώρα θέλετε να ζητήσετε ξανά εκεχειρία; Αυτό δεν λειτουργεί έτσι».

«Πρέπει να υπάρξει ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο», ανέφερε ο Αραγτσί. «Εάν δεν φτάσουμε σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε για χάρη του λαού μας και της ασφάλειάς μας».

Την Παρασκευή, τέσσερις πηγές δήλωσαν στο NBC News ότι η Ρωσία παρείχε πληροφορίες στο Ιράν σχετικά με τις τοποθεσίες των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να εντοπίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Ερωτηθείς επίμονα για το εάν το Ιράν λαμβάνει ρωσική υποστήριξη, ο Αραγτσί δήλωσε ότι «η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε είναι μυστικό». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν ρωσικές πληροφορίες βοηθούν το Ιράν να εντοπίζει αμερικανικά στρατιωτικά μέσα.

«Μας βοηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά δεν έχω λεπτομερείς πληροφορίες», είπε.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτίθεται πλέον σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, εκτός εάν αυτά διευκολύνουν επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την περιοχή μετά από ιρανικά πλήγματα που προκάλεσαν θύματα στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν.

Ωστόσο, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν «επιτίθεται σκόπιμα στους γείτονές του».

«Επιτιθέμεθα σε αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις και αμερικανικά μέσα, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στο έδαφος των γειτόνων μας», είπε.

Ο Ιρανός υπουργός πρόσθεσε ότι ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη από τους λαούς της περιοχής για «τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει εξαιτίας αυτής της επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και της δικής μας ανταπόδοσης».

Παράλληλα, δήλωσε ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, «έχουμε πολύ γενναίους στρατιώτες που περιμένουν οποιονδήποτε εχθρό εισέλθει στο έδαφός μας, για να πολεμήσουν μαζί του, να τον σκοτώσουν και να τον καταστρέψουν».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι ένας από τους λόγους για την έναρξη του πολέμου ήταν πως το Ιράν σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αραγτσί απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε. «Πρόκειται για παραπληροφόρηση. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε πυραύλους, αλλά έχουμε σκόπιμα περιορίσει την εμβέλειά τους κάτω από τα 2.000 χιλιόμετρα, επειδή δεν θέλουμε να θεωρούμαστε απειλή για κανέναν άλλο στον κόσμο».

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν επέλεξε νέο ανώτατο ηγέτη μετά τα πλήγματα που σκότωσαν τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ωστόσο, ο Αραγτσί αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος πρόκειται να τον διαδεχθεί.

«Κανείς δεν γνωρίζει», είπε. «Υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά πρέπει να περιμένουμε να συνεδριάσει η Συνέλευση των Ειδικών».

Ερωτηθείς για δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παρέμβει στις εσωτερικές της υποθέσεις».

«Αυτό είναι ζήτημα του ιρανικού λαού να εκλέξει τον νέο του ηγέτη», ανέφερε. «Έχουν ήδη εκλέξει τη Συνέλευση των Ειδικών και αυτή θα κάνει τη δουλειά».

