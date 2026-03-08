Εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει η Ρωσία την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, η οποία προκλήθηκε από την «απολύτως απρόκλητη παράνομη ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν με εντελώς επινοημένα προσχήματα», εκφράζοντας την ανησυχία της γιατί οι δύο αυτές χώρες, «ενεργώντας κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, προσπαθούν να ανατρέψουν τη νόμιμη Kυβέρνηση σε ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος του ΟΗΕ επειδή αρνείται να υποταχθεί στη "συλλογική Δύση"».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υπενθυμίζει με δήλωσή της το Σάββατο ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι «αυτός ο πολεμικός τυχοδιωκτισμός μπορεί να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια όλων των χωρών της περιοχής, ιδιαίτερα των γειτόνων του Ιράν και έτσι συνέβη». «Η σημερινή εξέλιξη των γεγονότων είναι άμεση ευθύνη των πρωταγωνιστών της επιθετικότητας, καθώς και εκείνων που τους ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα», σημείωσε η κ. Ζαχάροβα.

Ερωτηθείσα ειδικά για την ένταση που έχει προκύψει μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν, έπειτα από χτύπημα με ιπτάμενα μη επανδρωμένα μέσα στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, η Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε και τις δύο πλευρές, που χαρακτηρίζει στρατηγικούς εταίρους της Ρωσίας «να επιδείξουν τη μέγιστη σύνεση, να απέχουν από απερίσκεπτα βήματα και να μην δημιουργήσουν νέες διαχωριστικές γραμμές στην περιοχή εις βάρος της αρχής της καλής γειτονίας», τονίζοντας ότι «σε μια τέτοια τεταμένη κατάσταση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχονται προσεκτικά όλες οι περιστάσεις οποιωνδήποτε γεγονότων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση».

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει ενεργά στην εξεύρεση τρόπων για τον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας στην περιοχή, την παροχή της απαραίτητης συμβολής για την επανέναρξη της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας και την εξεύρεση λύσεων βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισορροπία συμφερόντων», καταλήγει στην τοποθέτησή της η Ρωσίδα υψηλόβαθμη εκπρόσωπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ