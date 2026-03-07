Με αιχμηρό τόνο σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την αποστολή δύο αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Βρετανία, την οποία χαρακτήρισε «παλαιό μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών», φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά να αναπτύξει τα πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ωστόσο, απευθυνόμενος στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι πλέον απαραίτητη.

«Είναι εντάξει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τους χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν χρειάζονται χώρες που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουν ήδη κερδηθεί», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους τους.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλοτε μεγάλος μας σύμμαχος — ίσως ο μεγαλύτερος από όλους — σκέφτεται επιτέλους σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή. Είναι εντάξει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους αφού τους έχουμε ήδη κερδίσει! .»



