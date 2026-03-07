Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών αμυντικών εταιρειών συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία ο ίδιος αποκάλεσε «εξαιρετικής ποιότητας», μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συναντήθηκε με τους επικεφαλής εταιρειών όπως η BAE Systems, η Boeing, η Honeywell, η L3Harris Technologies, η Lockheed Martin, η Northrop Grumman και η Raytheon.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι οι εταιρείες «συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή της “Exquisite Class” οπλικής τεχνολογίας ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα υψηλότερα επίπεδα ποσοτήτων».

Πρόσθεσε ότι η επέκταση της παραγωγής είχε ήδη ξεκινήσει πριν από τη συνάντηση. «Η επέκταση ξεκίνησε τρεις μήνες πριν από τη συνάντηση και εργοστάσια και παραγωγή πολλών από αυτά τα όπλα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη» ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια πυρομαχικών μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας», τα οποία, όπως είπε, χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να συναντηθεί ξανά με τους επικεφαλής των εταιρειών σε περίπου δύο μήνες για να αξιολογηθεί η πρόοδος στην αύξηση της παραγωγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ