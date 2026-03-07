Επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και προσωρινή αναστολή πτήσεων.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στο Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι σημειώθηκε «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από επιτυχή αναχαίτιση».

🚨 Iranians just won't calm down — still bombing Dubai, which never wanted any part of this mess



Hit on Dubai International Airport (world's busiest international hub).



Preliminary reports: no casualties this time. pic.twitter.com/ClAkBWAFR3 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διέψευσαν πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί σοβαρότερου πλήγματος στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, τονίζοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η διαχείριση του αεροδρομίου ανέφερε ότι «για λόγους ασφάλειας των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, οι λειτουργίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) έχουν προσωρινά ανασταλεί».

Όπως επισημαίνεται, όλες οι διαδικασίες διαχείρισης του περιστατικού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενες νέες απειλές.