Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει έναν «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Σημείωσε ότι η σύγκρουση έχει εισέλθει στην «έβδομη ημέρα αυτής της μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026».

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρέσβη, «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς συνεχίζουν τις βίαιες και μαζικές επιθέσεις τους κατά του Ιράν και του ιρανικού λαού αδιάκοπα», υποστηρίζοντας ότι «αυτές οι επιθέσεις είναι αδιάκριτες» και «στοχεύουν σκόπιμα αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη τη χώρα». Χαρακτήρισε τα πλήγματα «σαφή εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Η φερόμενη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την εκλογή νέου Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν συνιστά σαφή παραβίαση της αρχής της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

Ο κ. Iραβανί ανέφερε ότι «τουλάχιστον 1.332 άμαχοι — συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών — έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους», ενώ «χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί». Υποστήριξε επίσης ότι «αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τεμένη, αστυνομικά κτίρια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές έχουν στοχευθεί και καταστραφεί σκόπιμα».

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων επίθεση σε «δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν», ισχυριζόμενος ότι «175 μαθήτριες σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση». Πρόσθεσε ότι «περισσότερα από 180 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους» και ότι «περισσότερα από 20 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές».

«Χθες, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν βόμβες 500, 1.000 και 2.000 λιβρών με τεράστια καταστροφική δύναμη εναντίον ιρανικών πόλεων», ανέφερε.

Ο Ιρανός πρέσβης υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στην ιρανική φρεγάτα Dena σε διεθνή ύδατα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επικίνδυνη πράξη επιθετικότητας στη θάλασσα» και «σοβαρή παραβίαση του δικαίου και της θεμελιώδους αρχής της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

«Το στάδιο Azadi και μεγάλα τμήματα του αθλητικού συγκροτήματος Azadi καταστράφηκαν. Το αθλητικό συγκρότημα Besat και το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας τζούντο υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές», ανέφερε.

Ο κ. Ιραβανί πρόσθεσε ότι «ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν επίσης αρκετές δημοτικές εγκαταστάσεις αναψυχής στη νότια Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων το υδάτινο πάρκο Azadegan, το στάδιο Shahidan Esmaeili και το αθλητικό κέντρο Shahid Eskandarloo. Το κτίριο του δήμου της περιφέρειας 18 επίσης υπέστη ζημιές».

Παράλληλα επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλώνοντας ότι «παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες μας για άμεση παύση αυτού του εγκληματικού πολέμου, το Συμβούλιο παρέμεινε σιωπηλό» και «επέλεξε να κλείσει τα μάτια σε αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις».

Τόνισε ότι το Ιράν ασκεί «το εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έως ότου σταματήσει αυτή η επιθετικότητα και αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις», επισημαίνοντας ότι «το Ιράν στοχεύει μόνο στρατιωτικούς στόχους των επιτιθέμενων» και ότι «δεν στοχεύουμε αμάχους».

Κλείνοντας, κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να «καταδικάσουν αυτή την επιθετικότητα» και προέτρεψε το Συμβούλιο Ασφαλείας να δράσει άμεσα, προειδοποιώντας ότι «η αποτυχία δράσης θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σήμερα είναι το Ιράν. Αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ