Μια επίθεση με drone στόχευσε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης που φιλοξενεί μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές ασφαλείας στο AFP.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι «τέσσερα drone στοχεύσαν» τη στρατιωτική βάση, ενώ ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι τουλάχιστον δύο από τα drone συνετρίβησαν εντός αυτής.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν αναχαιτιστεί αρκετές επιθέσεις με drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

الموضوع: تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 6 آذار 2026

الموقع: العراق

الحدث



تحديث: قد تسعى الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق. نحث المواطنين الأمريكيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من… pic.twitter.com/KPpI8xkvNR — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 6, 2026

Λίγο μετά την ενημέρωση για το συμβάν η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη με ανακοίνωσή της προέτρεψε τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό από το Ιράκ.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν ξενοδοχεία που συχνάζουν ξένοι στο ιρακινό Κουρδιστάν. Προτρέπουμε έντονα τους πολίτες των ΗΠΑ να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατό με ασφάλεια και να επανεξετάσουν τις επιλογές διαμονής τους εάν επιλέξουν να μην φύγουν. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενδιαφέρεται για την ασφάλειά σας και θα συνεχίσει να μοιράζεται τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλειά σας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αξιολογεί όλες τις επιλογές για να βοηθήσει τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συνιστάται θερμά στους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράκ να φύγουν αμέσως μόλις καταστεί ασφαλές για αυτούς. Όσοι επιλέξουν να μην φύγουν θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα απαραίτητα εφόδια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

