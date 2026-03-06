Τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού θα αποσταλούν με ιταλικό πλοίο στην περιοχή της Κύπρου για να υπερασπιστούν το νησί, το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικό drone, εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το ιταλικό Υπουργείο Άμυνας.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο, ο αριθμός του προσωπικού που θα αποσταλεί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του σκάφους που θα σταλεί, φρεγάτα ή αντιτορπιλικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ