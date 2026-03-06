Το υπόγειο καταφύγιο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καταστράφηκε από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν περίπου 100 βόμβες στην τοποθεσία, η οποία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βρισκόταν κάτω από το «συγκρότημα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη.

«Το υπόγειο καταφύγιο χτίστηκε κάτω από το συγκρότημα και ήταν ένα ασφαλές μέσο έκτακτης ανάγκης για τον ηγέτη, ο οποίος εξοντώθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει», λέει ο στρατός.

Ο στρατός αναφέρει ότι μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, «το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερα μέλη του ιρανικού καθεστώτος».





🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Διαβάστε επίσης: Financial Times: Το «ψηφιακό ματ» στο παρασκήνιο της επιχείρησης κατά Χαμενεΐ





Πηγή: skai.gr