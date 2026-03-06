Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ίσως ακούσατε τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από τριάντα, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», είπε ο ναύαρχος Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας στο πλευρό του τον αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στη Ντοράλ, στη Φλόριντα.

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από το Ιράν συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο αξιωματικός.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους μειώθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα και οι επιθέσεις drones κατά 83%», ανέφερε ο ανώτατος αξιωματικός, τονίζοντας πως πρέπει «να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε».

Την προηγουμένη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, είχε κάνει λόγο για μειώσεις αντίστοιχα κατά 86% και 73%. Ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τεχεράνης εξαπέλυσαν «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 2.000 drones σε όλη την περιοχή» από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

«Στον βαθμό που εισερχόμαστε στην ακόλουθη φάση αυτής της επιχείρησης, θα καταστρέψουμε συστηματικά τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων του Ιράν στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP