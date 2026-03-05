Δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλγερίας σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από βάση στα νότια του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αλγερινό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου BE 1900, συνετρίβη (…) μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση του Μπουφαρίκ, με έξι μέλη πληρώματος», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, επισημαίνοντας πως δύο επιβαίνοντες βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις διακομίστηκαν επειγόντως σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, όταν ένα μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 της αλγερινής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την ίδια βάση, παρασύροντας στον θάνατο 257 ανθρώπους – στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ