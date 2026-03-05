Περισσότεροι από 20.000 Ισραηλινοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους αφού ξεκίνησαν τα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν, το περασμένο Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών, σημειώνοντας ότι περίπου άλλοι 120.000, που βρίσκονται στο εξωτερικό, αναζητούν τρόπους για να επιστρέψουν.

Το Ισραήλ άρχισε να ανοίγει τον εναέριο χώρο του σήμερα και επέτρεψε σε λιγοστές πτήσεις να προσγειωθούν στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ. Ο εναέριος χώρος είχε κλείσει το Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης εναντίον του ισραηλινού εδάφους, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να εγκλωβιστούν στο εξωτερικό.

Το υπουργείο ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία, 120.000 Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ και η επιχείρηση επαναπατρισμού τους θα διαρκέσει 7-10 ημέρες.

Η Αρχή Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανέφερε ότι περίπου 300.000 Ισραηλινοί αναχώρησαν αεροπορικώς για το εξωτερικό τους τελευταίους τρεις μήνες και οι αεροπορικές εταιρείες είπαν ότι δεκάδες χιλιάδες πελάτες τους επιθυμούν να επιστρέψουν. Η Αρχή πρόσθεσε ότι εργάζεται για να διευρύνει τις επιλογές που έχουν οι πολίτες για να επιστρέψουν ή να φύγουν αεροπορικώς, δια ξηράς ή θαλάσσης.

Μέχρι τώρα οι περισσότεροι Ισραηλινοί έφτασαν δια ξηράς, περνώντας από το θέρετρο Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες πραγματοποίησαν πτήσεις επαναπατρισμού από την Ευρώπη προς την Τάμπα της Αιγύπτου και την Άκαμπα της Ιορδανίας, που βρίσκεται δίπλα στο Εϊλάτ. Οι πτήσεις αυτές θα συνεχιστούν, όμως οι τέσσερις εταιρίες (El Al, Israir, Arkia και Air Haifa) ξεκίνησαν πτήσεις και προς το Τελ Αβίβ. Μέχρι στιγμής επιτρέπονται μόνο οι εισερχόμενες πτήσεις, με ρυθμό μία προσγείωση ανά ώρα, λόγω των συχνών πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

«Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουν όλοι οι Ισραηλινοί με ασφάλεια», είπε η υπουργός Μεταφορών και πρώην Ταξίαρχος, Μίρι Ρεγκέβ. «Με το άνοιγμα του εναέριου χώρου η επιστροφή των Ισραηλινών ξεκίνησε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλο το 24ωρο με όλες τις πλευρές για να διευρύνουμε τις επιλογές όσων επιστρέφουν ή φεύγουν από τη χώρα», πρόσθεσε.

Τα πρώτα αεροσκάφη που έφτασαν στο Μπεν Γκουριόν ήταν πτήσεις της Israir και Arkia από τη Ρώμη και μια πτήση της El Al από την Αθήνα. Προγραμματίζονται επίσης πτήσεις από άλλες πόλεις της Ευρώπης, τις ΗΠΑ και την Ασία.

Οι αναχωρήσεις από το Μπεν Γκουριόν θα ξαναρχίσουν το Σάββατο, όμως αρχικά θα περιοριστούν σε 50 επιβάτες ανά πτήση. Οι εταιρείες έχουν διακόψει τις πωλήσεις εισιτηρίων για το διάστημα 15-21 Μαρτίου ώστε να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες οι πτήσεις των οποίων ακυρώθηκαν, όταν ξανανοίξει ο εναέριος χώρος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ