Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά της νότιας ακτής της Σρι Λάνκα, σε ένα από τα πιο σοβαρά ναυτικά περιστατικά της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικές ανακοινώσεις, η φρεγάτα Iris Dena χτυπήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης από βαριά τορπίλη τύπου Mark 48 που εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο των ΗΠΑ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 87 Ιρανοί ναύτες, ενώ διασώθηκαν 32 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάνκα.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε περίπου 180 άτομα, επέστρεφε από ναυτική άσκηση στον Κόλπο της Βεγγάλης που είχε διοργανώσει η Ινδία. Η επίθεση σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, περίπου 44 ναυτικά μίλια από την πόλη Γκάλε, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Σρι Λάνκα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν το πλοίο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «καθοριστικό πλήγμα». Το Πεντάγωνο δημοσίευσε επίσης βίντεο που δείχνει τη στιγμή που η τορπίλη πλήττει τη φρεγάτα, προκαλώντας μεγάλη στήλη νερού πριν το πλοίο βυθιστεί.







