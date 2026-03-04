Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ διευρύνει το ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του με μια αγορά-ορόσημο στο Μαϊάμι.

Ο επικεφαλής της Meta Platforms και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα την απόκτηση μιας πολυτελούς κατοικίας αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Η συμφωνία συγκαταλέγεται στις ακριβότερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί νέο ρεκόρ για την κομητεία Miami-Dade.

Το ακίνητο βρίσκεται στο αποκλειστικό, περιφραγμένο συγκρότημα Indian Creek στο Μαϊάμι, μια περιοχή που έχει κερδίσει το προσωνύμιο «Καταφύγιο των Δισεκατομμυριούχων». Το τεχνητό νησί, έκτασης περίπου 300 στρεμμάτων, διαθέτει μόλις 41 παραθαλάσσια οικόπεδα και φιλοξενεί μερικές από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του επιχειρηματικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού κόσμου.

Πωλητές του ακινήτου ήταν ο πλαστικός χειρουργός Άαρον Ρόλινς και η σύζυγός του Μαρίν Ρόλινς. Όπως ανέφερε ο μεσίτης Ντάνι Χέρτσμπεργκ, οι ιδιοκτήτες αφιέρωσαν σχεδόν τέσσερα χρόνια στην κατασκευή της κατοικίας, με αρχικό σκοπό να εγκατασταθούν εκεί. Τελικά, αποφάσισαν να τη διαθέσουν προς πώληση τον Νοέμβριο με αρχική τιμή τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε ευνοϊκή για τον αγοραστή, καθώς οι εσωτερικοί χώροι δεν είχαν ολοκληρωθεί, επιτρέποντάς του να προσαρμόσει το τελικό αποτέλεσμα στις προσωπικές του προτιμήσεις. Παρότι έχουν τοποθετηθεί παράθυρα, πόρτες, νέα προβλήτα και θαλάσσιο τείχος προστασίας, εκκρεμούν εργασίες όπως τα δάπεδα, οι εσωτερικοί τοίχοι και η κατασκευή της πισίνας. Το κόστος ολοκλήρωσης εκτιμάται περίπου στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Τον συνολικό σχεδιασμό του έργου ανέλαβε ο Καναδός δημιουργός Ferris Rafauli, ο οποίος είχε την ευθύνη για την αρχιτεκτονική μελέτη, τη διακόσμηση και τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου. Η κατοικία, συνολικής επιφάνειας 2.800 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει εννέα υπνοδωμάτια, έντεκα μπάνια, τέσσερα επιπλέον WC, ιδιωτική προβλήτα, μπαρ και ανελκυστήρα, ενώ προβλέπονται χώροι για γυμναστήριο, κινηματογράφο, βιβλιοθήκη και ενυδρείο.

Το Indian Creek, με πληθυσμό μόλις 84 κατοίκων, αποτελεί διαχρονικά πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές αγορές στο νησί, ο πρώην σταρ του NFL Τομ Μπρέιντι, ο επενδυτής Καρλ Άικαν, καθώς και η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.