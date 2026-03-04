Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ