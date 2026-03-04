Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν σήμερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο και περισυνέλεξαν πτώματα από τη θάλασσα. Πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι το πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ