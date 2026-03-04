Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος Allison Hart.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», ανέφερε η Hart.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνομιλήσει με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους της μετά το περιστατικό.



