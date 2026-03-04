Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης της Κομισιόν για την παράταση ορισμένων περιόδων προστασίας δεδομένων που αφορούν τα βιοκτόνα προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πρόταση εντάσσεται στο νομοθετικό πακέτο «Omnibus X», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για την απλούστευση, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού κόστους και των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραούνα, ανέφερε ότι η προώθηση της ατζέντας απλούστευσης στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών, είναι σημαντική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Όπως σημείωσε, με την παράταση ορισμένων περιόδων προστασίας δεδομένων διασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων και η διατήρηση θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, εκφράζοντας την προσδοκία για ταχεία συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει της επικείμενης πλήρους αξιολόγησης των κανόνων της ΕΕ για τα βιοκτόνα.

Όπως αναφέρεται, ο Κανονισμός για τα βιοκτόνα προϊόντα αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της σχετικής αγοράς στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα και βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν.

Σημειώνεται ότι λόγω καθυστερήσεων στην επανεξέταση των υφιστάμενων δραστικών ουσιών, η περίοδος προστασίας των παραγόμενων δεδομένων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η Κομισιόν πρότεινε την ευθυγράμμιση της περιόδου προστασίας με το παραταθέν πρόγραμμα επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης για τους κατόχους δεδομένων και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης του κανονισμού κατά την περίοδο 2026-2027.

Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε την πρόταση σε προτεραιότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη να περιοριστεί στο ελάχιστο η περίοδος κατά την οποία τα δεδομένα παραμένουν απροστάτευτα. Τα κράτη μέλη στήριξαν την πρόταση της Κομισιόν.

Μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου, η Προεδρία αναμένεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 το Συμβούλιο κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κατά προτεραιότητα μέτρα απλούστευσης, σε συνέχεια και των εκθέσεων των Enrico Letta («Much more than a market») και Mario Draghi («The future of European competitiveness»). Η Διακήρυξη της Βουδαπέστης της 8ης Νοεμβρίου 2024 έκανε λόγο για «επανάσταση απλούστευσης», με στόχο ένα σαφές και αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο και τη μείωση των διοικητικών και κανονιστικών βαρών, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει δέκα πακέτα «Omnibus» για την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε τομείς όπως η βιωσιμότητα, οι επενδύσεις, η γεωργία, η ψηφιοποίηση, η άμυνα, τα χημικά προϊόντα, η τεχνητή νοημοσύνη, το περιβάλλον, η αυτοκινητοβιομηχανία και, πιο πρόσφατα, η ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της μείωσης του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.

