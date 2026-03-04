Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμων έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνης της Σικελίας, στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.
Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.
Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.
🔔#Earthquake (#terremoto) M4.4 occurred 15 km NW of #Catania (#Italy) 12 min ago (local time 07:05:11). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 4, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/Ke0A93kecb
🖥https://t.co/mmYt29VNax pic.twitter.com/RcRogzjRGn
Διαβάστε επίσης: Σύσκεψη από Μελόνι: Στο τραπέζι η αποστολή Ιταλικής φρεγάτας στην Κύπρο
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ