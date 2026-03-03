Σκηνές έντασης εκτυλισσονται στο Ντουμπάι μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά χωρών του Κόλπου, ως απάντηση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από εμβληματικά σημεία της πόλης, ενώ ξενοδοχεία και αεροδρόμια επλήγησαν ή εκκενώθηκαν, με αποτέλεσμα χιλιάδες τουρίστες και ξένους κατοίκους να εγκλωβιστούν προσωρινά.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων ήταν δεκάδες influencers, άνδρες και γυναίκες και δημόσια πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Πολλοί ανάρτησαν βίντεο από εκρήξεις και αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από τον ορίζοντα της πόλης, εκφράζοντας σοκ και φόβο.



Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου, που τα τελευταία χρόνια προωθούσαν την εικόνα του Ντουμπάι ως φορολογικού και lifestyle παραδείσου, βρέθηκαν να καταγράφουν σκηνές πανικού από μπαλκόνια, υπόγεια και πολυτελή διαμερίσματα. Άλλοι εξέφρασαν φόβο και απογοήτευση για την «ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο», ενώ κάποιοι συνέχισαν κανονικά την online δραστηριότητά τους, ακόμη και προωθώντας προϊόντα ή υπηρεσίες εν μέσω κρίσης.







Η επίθεση έπληξε μεταξύ άλλων το ξενοδοχείο Fairmont στην περιοχή Palm Jumeirah, ενώ αναφορές έκαναν λόγο για τραυματισμούς και ζημιές σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων. Οι αρχές ανακοίνωσαν προσωρινό, μερικό κλείσιμο του εναέριου χώρου για λόγους ασφαλείας.





Ωστόσο, οι δημόσιες εκκλήσεις και οι εξομολογήσεις τρόμου από γνωστές προσωπικότητες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν «αποκοπή από την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι το Ντουμπάι είχε παρουσιαστεί επί χρόνια ως ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή.





Υπάρχουν μάλιστα και χρήστες που δημιουργούν βίντεο με χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να επικρίνουν τις πιο πάνω τακτικές



